Путин и Си Цзиньпин час обсуждали обострение на Ближнем Востоке

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином. Главной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке.

Российский лидер подтвердил готовность Москвы к посредническим шагам, если возникнет необходимость. В свою очередь глава КНР отметил, что это поможет деэскалации конфликта.

Также собеседники обсудили итоги встречи G7 в Канаде и договорились провести двусторонние переговоры после саммита ШОС в начале сентября в Китае.

Разговор длился примерно час. Как заявили в Кремле, Путин и Си Цзиньпин попрощались тепло и по-дружески.