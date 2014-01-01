Ани Лорак лишили самого ценного на Украине

В Сети распространилась информация, что певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) оказалась в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Причем случилось это еще два года назад, но лишь сейчас эту информацию стали широко освещать.

Кроме того, против популярной певицы указом Владимира Зеленского были введены персональные санкции, которые включают блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала с Украины. Ани Лорак также оказалась лишена самого ценного - госнаград и звания народной артистки Украины, уточняет ТАСС.

Тем временем стало известно, что в начале июня Ани Лорак получила российский паспорт. Примечательно, что всего три месяца назад уроженка Черновицкой области, по данным СМИ, тайно выезжала из России в одну из соседних стран, возможно, в Грузию или Армению, чтобы обновить свой украинский паспорт.

Напомним, что украинская певица Ани Лорак годами жила и работала на две страны. Все изменилось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Несколько ее выступлений на Украине в том же году закончились скандалом, и больше певица официально на родину не приезжала. После этих событий Лорак постоянно живет и работает в России.