Собянин: Будущий технопарк в Зеленограде включен в список инвестиционных приоритетных проектов

В столичном Зеленограде возведут новый технопарк.

Как рассказал в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин, проекту присвоен приоритетный статус. Это позволит инвестору получить крупную льготу на имущественный налог. Так, ставка на аренду земельного участка будет уменьшена до нуля целых и одной сотой процента от его кадастровой стоимости.

Основными резидентами инновационной площадки станут предприятия легкой промышленности. Также там разместят наукоёмкие и высокотехнологичные производства. Начать строительство планируется в 2027 году.