Собянин рассказал о ходе строительства улично-дорожной сети в районе Раменки

Новая дорога - к новому микрорайону в центре Москвы. До этого водителям приходилось делать крюк в несколько километров. Теперь добираться можно будет по прямой в среднем на 10 минут быстрее. При этом остальные маршруты в районе значительно разгрузят.

"Значительно, в среднем на 22-23 км, сократится перепрогон общественного транспорта, ну и для частных водителей сократится прогон с объездом через все эти районы и кварталы - эффект будет грандиозный", - отметил Сергей Кидяев, генеральный директор компании-подрядчика.

Мосфильмовскую продлят почти на полтора километра - от Раменского бульвара до улиц Гайдая и Алексея Баталова. По новой дороге можно будет напрямую выехать на Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Четыре полосы движения - по две в каждом направлении.

"В рамках проекта построим и реконструируем свыше 7 км дорог. Реконструируем ряд улиц, обеспечив подъезды к объектам социальной и инженерной инфраструктуры. В настоящее время готовность объекта свыше 70 процентов", - сообщил Алексей Степаненко, заместитель руководителя Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры г. Москвы.

О новом транспортном объекте на западе столицы в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "Реализуем в этом году ряд важных транспортных проектов - формируем связки между районами, удобные подъезды к станциям рельсового каркаса, расширяем узкие места. На западе Москвы продлим Мосфильмовскую улицу. С нее можно будет выехать на Южную рокаду - Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. В результате почти 300 тысяч жителей активно развивающихся районов Раменки и Очаково-Матвеевское получат дополнительные маршруты для поездок по городу, в том числе к ближайшим станциям метро и МЦД".

Маршрут пройдет по двум новым мостам через реку Раменку. Общая протяженность сооружения - почти полкилометра. Чтобы конструкция была прочной и могла выдерживать высокие нагрузки, но при этом не выглядела громоздкой, применили особый метод. Секрет - в спрятанных внутри трубах, которые по специальной технологии заполняют бетоном.

"После того как происходит бетонирование, канал остается свободным, и в эти каналы специальные пучки арматуры затягиваются, и они натягивают бетон до определенной нагрузки, потом это все заливается, и сам бетон, его мощность, возможности увеличиваются в несколько раз", - объяснил Евгений Поляков, заместитель генерального директора компании-подрядчика.

С моста будет открываться живописный вид, в темное время суток конструкцию украсит подсветка. Строительство начали в 2023 году - и сейчас уже укладывают верхние слои асфальта. Завершить работы планируют в этом году.