Модель Ковальчук в Дубае избили украинцы: "За 500 долларов она согласилась составить им компанию"

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли 19 марта на обочине одной из дорог в Дубае. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится во Львове, она перенесла восемь операций, но медики говорят, что придется сделать еще несколько, когда девушка окрепнет. Ковальчук не разговаривает с прессой и не рассказывает, что с ней произошло.

Однако журналисты побеседовали с мамой Марии. Женщина утверждает, что напавшие на ее дочь установлены, скоро их арестуют. Их личности не раскрываются в интересах дела.

Высказался о произошедшем и бывший парень Ковальчук. Мужчина по имени Николай подтвердил, что Мария зарабатывала на жизнь "этим способом" и "плотно сидела на запрещенных веществах".

"Никакие шейхи ее, конечно, не заказывали, не дотягивает Маша до этого уровня. Она и в лучшие годы была, что называется, не фонтан, а сейчас так вообще…" — заявил Николай.

Общие с Марией знакомые рассказали ее бывшему парню, что Ковальчук незадолго до трагедии подружилась с двумя соотечественниками, которые недавно переехали в Эмираты. Эти парни сейчас находятся в розыске, предположительно, именно они и издевались над моделью.

"За 500 долларов она согласилась составить им компанию…. неделю вместе упарывались в номере запрещенкой… а потом что-то там не поделили и избили её до полусмерти. Поэтому никто и не афиширует официальное медицинское заключение, в котором сказано о наркотическом опьянении", — сообщил в интервью одному из украинских изданий Николай.