Лайма Вайкуле сделала громкое заявление о Галкине* после обнародования данных о разводе Пугачевой

Критикующая Россию певица Лайма Вайкуле летом проводит фестиваль "Рандеву". В Юрмалу приедут артисты-иноагенты, которые в последние годы растратили свою аудиторию. Единственной звездой на мероприятии оставалась Алла Пугачева.

Зрителей, которые надеятся увидеть хоть что-то стоящее на утратившем былую славу фестивале, волновало, приедут ли в этом году в Юрмалу Алла Борисовна и ее муж-иноагент Максим Галкин*. Лайма выступила с заявлением по этому вопросу, отдельно подчеркнув, что юморист даст в Латвии серию концертов.

"У Максима* в этом году будут концерты в Латвии. Они оба, как и в другие годы, будут гостями моего фестиваля. И я, и другие очень рады их присутствию на Laima Rendezvous", — заявила Вайкуле изданию Privātā Dzīve.

Ранее ходили слухи, что Пугачева может проигнорировать фестиваль по нескольким причинам. Во-первых, Примадонна намерена устроить протест против запрета на въезд в Латвию ее дочери, певицы Кристины Орбакайте. А, во-вторых, поговаривают, что в семье Аллы Борисовны и иноагента возникли проблемы после того, как работавший с Филиппом Киркоровым продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что Пугачева умело уводила гонорары из-под носа бывшего мужа.

По словам продюсера, народная артистка СССР промотала деньги, которые заработал муж. Как рассказал бывший директор артиста, продюсер Леонид Дзюник, Пугачева вкладывала гонорары Киркорова в свой бизнес. Когда артист узнал, куда идут его деньги, разразился скандал, за которым последовал развод. Поговаривают, что эта информацию очень заинтересовала Максима Галкина*, который сейчас является единственным кормильцем в семье.

*признан Минюстом России иностранным агентом.