Россия и Украина обменялись военнопленными

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, страны обменялись военнопленными. В настоящее время российские бойцы находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию, после чего они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа. 2 июня состоялся второй раунд переговоров. Достигнуто еще одно соглашение о гуманитарных акциях по обмену пленными и телами погибших военных.

Ранее Украине передали тела боевиков, погибших в Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР. До этого в Кремле заявили, что российские представители несколько дней находились на границе с Украиной в ожидании обмена. По одной из версий, Владимир Зеленский отказывался забирать тела, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших.