Песков оценил планы появление Путина в мультсериале "Простоквашино"

Согласовывать с Кремлем появление образа президента России Владимира Путина в качестве персонажа мультфильма "Простоквашино" не требуется. Российский лидер - неотъемлемая часть жизни всей страны, в том числе и маленьких россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, выступая на одной из сессий ПМЭФ, высказала мнение, что Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт. Она считает, что появление персонажа Путина в популярном анимационном сериале "Простоквашино" может стать "мягкой силой" для продвижения России и ее культуры в мире

Как отметил Песков, интерес подрастающего поколения вполне можно понять. А вопрос о том, кто еще из персонажей может составить такую яркую пару, представитель Кремля переадресовал специалистам – в том числе главе "Союзмультфильма", передает РИА Новости.