Получено приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Марата Бердыева. Решение по этому вопросу будет приниматься самим президентом.

"На прошлой неделе мы получили официальное приглашение. Это обращение главы государства - президента ЮАР - к своим коллегам. Оно носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая в "двадцатке" имеется. Разумеется, решение по этому поводу будет приниматься непосредственно главой российского государства Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал он.

Прошлый саммит "Двадцатки" прошел в Бразилии (Рио-де-Жанейро) в 2024 году. Итоги G20 тогда в МИД России сочли позитивными. Между тем в ведомстве отметили, что представители Запада в "Большой двадцатке" попытались украинизировать повестку саммита.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7, который проходил в Канаде, выглядел подавленным. Глава Киевского режима досрочно покинул саммит.