Стас Михайлов обвинил алкоголь в разрушении семьи

Стас Михайлов считается одним из самых успешных и востребованных артистов на нашей эстраде. Его рабочий график расписан на месяцы вперед. Сейчас, например, артист находится в гастрольном туре. На днях певец даст два концерта в Санкт-Петербурге и один - в Москве.

В последнее время многочисленные поклонники обратили внимание на метаморфозу, произошедшую с их любимцем. По мнению фанатов, Стас Михайлов сильно похудел и словно скинул 15 лет. Сам исполнитель не скрывает, что изменения во внешности связаны со сменой стиля жизни. Певец отказался от вредных привычек.

"Я пробовал курить, мне это не понравилось, не понимал, какой смысл в этом, и в 26 лет бросил... Ради чего пить? Говорят, что алкоголь снимает усталость, но в моем случае это самообман. Каждый человек вправе выбирать то, что ему нравится. Мне выпивать не нравится. Если выпил, то и поел больше - это еще одна причина отказа от алкоголя, так как я контролирую вес. И ключевое: я еще не видел людей, которым он бы помог. Честно. Ни в каких количествах. Но я видел разрушенные из-за него жизни, семьи. Моя точка зрения: алкоголь и Стас Михайлов несовместимы", - заключил исполнитель.

Также певец прокомментировал появляющиеся в Сети рекламные ролики с его фото, на которых тот якобы рекламирует различные витамины и прочие БАДы. Стас Михайлов подчеркнул, что это все фейк. Артист заявил, что никогда бы не стал ничего рекламировать, если бы не был уверен в безопасности продукта, передает Teleprogramma.pro.