Жителей столицы предупредили об опасных погодных явлениях

Предупреждение об опасных погодных явлениях опубликовало столичное управление МЧС. В ближайшее время ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 15 метров в секунду. Шторм продлится до 21 часа.

Столичным автомобилистам посоветовали во время бури ограничить скорость, увеличить дистанцию на дорогах и избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и не прятаться под деревьями.

По данным синоптиков, жителям Москвы и области не стоит ждать 30-градусной жары до конца июня. Но все же последние пять дней месяца обещают быть теплее. В субботу, 21 июня, потеплеет до плюс 21 градуса, а воскресенье - до плюс 23-х.