Иру Пинчук в Дубае сняли с новым мужчиной: ходят в дорогие рестораны, загорают на пляже

Звезда "Дома-2" Ира Пинчук переживает непростое время. Рухнул ее брак с Араем Чобаняном. Девушка уличила мужа в измене.

Скандал разразился в феврале после празднования дня рождения Иры. Хакеры взломали соцсети Арая и выставили на всеобщее обозрение его переписки с другими девушками. Выяснилось, что мужчина был неверен жене. Он не только переписывался с другими, но и ходил в массажные салоны, которые предоставляют особые услуги.

Пинчук заявила, что такое не простит и пообещала подать на развод. Но вместо того, чтобы заниматься официальным расторжении брака, Ира улетела с подружками на Мальдивы, а Арай снимал различные подкасты. Только к апрелю звезды "Дома-2" собрали документы и написали заявление о расторжении брака.

Сейчас оба заявляют, что ради детей решили остаться в добрых отношениях. Пинчук переехала за город, а Чобанян снял дом рядом, чтобы всегда иметь возможность повидаться с сыновьями.



На днях Ира улетела в отпуск в Дубай, а мальчиков оставила с Араем. Звезда телешоу не хотела говорить, кто составил ей компанию на отдыхе, но в Сеть слили кадры, на которых Пинчук веселилась в компании мужчины. Оказалось, что Ирина улетела в жаркую страну с блогером Владосом Миросом. Интересно, что на Мальдивах весной мужчина также отдыхал с Пинчук.





После разоблачения звезда "Дома-2" перестала прятать спутника. Ира на своей странице в соцсети хвастается фотографиями из дорогих дубайских ресторанов, а также показывает, как они с Владом нежатся на солнышке.