Россия ждет извинений от телекомпании Rai за слова об "ударе по Кремлю"

Извинения России за слова об "ударе по Кремлю" должно принести не только руководство итальянской телекомпании Rai. В Москве ожидают извинений также от итальянских официальных лиц: это покажет, что такая разнузданность - не норма для Италии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выступая на брифинге на полях ПМЭФ, Захарова прокомментировала высказывания директора по институциональным связям итальянской государственной телекомпании Rai, бывшего телеведущего Марко Фриттеллы. Тот ранее отреагировал на пост в соцсети Х, где говорилось о якобы одновременном присутствии в Москве президента России Владимира Путина, экс-президента Сирии Башара Асада и верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Фриттелла написал, что "достаточно было бы одной точной ракеты". Под постом появилось множество гневных комментариев, и впоследствии он был удален, передает РИА Новости.