Грубоват, нелюдим и совершенно не похож на отца: как живет единственный сын Николая Баскова

48-летний оперный и эстрадный певец Николай Басков смог добиться славы и успеха, о которых многим его коллегам по сцене приходится только мечтать. Самый натуральный блондин страны пользуется популярностью у прекрасного пола, вот только певцу, увы, пока так и не удается наладить личную жизнь.

Басков был женат, но тот брак рухнул, оставив рану на сердце артиста. В 2001 году золотой голос России женился на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Через пять лет жена родила певцу наследника, которого назвали Бронислав, и дали двойную фамилию Басков-Шпигель.

Николай в интервью тех лет признавался, что счастлив быть отцом. Но на деле певец не стал менять свою жизнь даже ради наследника. Пока Николай пропадал на гастролях, Светлане приходилось самой заботиться о маленьком Брониславе. Поэтому вскоре отношения в звездной семье изрядно испортились. В 2008 году Басков и Шпигель развелись.

Исполнитель хита "Шарманка" жаловался, Светлана не разрешает ему общаться с Брониславом. В 2011 году Светлана снова вышла замуж, ее избранником стал украинский бизнесмен Вячеслав Соболев. А после краха и этого брака Шпигель с двумя детьми переехала в Израиль. При этом Светлана позаботилась о том, чтобы сын носил только ее фамилию, Баскова она просто вычеркнула.

Почти 10 лет о жизни наследника артиста ничего не было известно. Но издание Super.ru выяснило, что Бронислав, которому уже 19 лет, вернулся в Россию и поступил в университет, где изучает ассириологию — древние языки и историю Месопотамии. Юноша ведет закрытую жизнь.

Одногруппники рассказали, что Бронислав "эрудированный молодой человек" и "интересная личность", но в общении бывает грубоват, за год учебы ни с кем так и не сблизился. О звездном отце юноша никогда не говорит, и внешне на Баскова совсем не похож.