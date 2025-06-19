Миллиарды паролей от Apple и Google слили хакеры

Утечку логинов и паролей от 16 миллиардов аккаунтов в различных популярных сервисах обнаружили исследователи из компании Cybernews. Большинство этих наборов для авторизации являются новыми и ранее не публиковались, пишет Forbes.

По данным специалистов, слитый архив включает в себя данные учетных записей от Apple, Google, Facebook*, GitHub и Telegram. Также в архиве – аккаунты пользователй социальных сетей, VPN-сервисов и государственных платформ.

Эксперты по кибербезопасности призвали пользователей немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов. Также советуют использовать менеджеры паролей, по возможности активировать многофакторную аутентификацию. Подчеркивается, что слитые данные являются основой для фишинговых атак и захвата аккаунтов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская