ПВО сбила за два часа десяток украинских дронов над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекла очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. За два часа сбит десяток беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские средства ПВО 19 июня в период с 14:00 до 16:00 мск уничтожили 10 украинских беспилотников над тремя регионами. Семь дронов ВСУ сбито над территорией Ростовской области, 2 беспилотника - над Волгоградской областью. Еще один украинский беспилотник уничтожен над территорией Астраханской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотник. В частности, девятнадцать дронов сбито над Брянской областью, 17 дронов – над Курской. Один беспилотник ВСУ пытался долететь до Москвы.