Путин и президент Индонезии приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

Владимир Путин на полях Международного экономического форума провел переговоры с президентом Республики Индонезии. Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом.

По итогам встречи главы государств приняли декларацию о стратегическом сотрудничестве. В присутствии президентов прошла церемония обмена российско-индонезийскими документами, подписанными в рамках официального визита Прабово Субианто. Они, в частности, касаются сотрудничества в областях высшего образования, транспорта, средств массовой информации.