6-летний сын все еще ждет Яниса Тимму: "Когда папа вернется с кладбища?"

Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря, сразу после дня рождения его жены Анны Седоковой. Тело спортсмена нашли в одном из московских хостелов. На телефоне баскетболиста была заставка с сообщением "Позвоните Анне" и номер телефона певицы.

До сих пор не известно, зачем Янис за час до кончины звонил артистке, ведь они ожидали решения суда по разводу и уже считали себя свободными. Седокова до сих пор не отвечает на вопросы о Янисе, хотя прошло почти полгода. Но похоронах бывшего возлюбленного она не появилась.

Прощались с Янисом в Большом зале рижского крематория. У гроба плакали мать, первая жена Сана и отец. 6-летнего сына баскетболиста Кристина оставили дома с няней. При этом мальчику рассказали, что его папа умер. Сана часто навещает могилу бывшего мужа, берет она с собой и сына. Кристиану тяжело понять, что папы, который и без того редко радовал его своим присутствием, теперь нет.

Пока взрослые погрязли в скандалах (семья Яниса требует, чтобы Седокова отдала часть наследства), мальчик плачет и задает вопросы о папе.



"Кристиан не знает ничего о том, что сейчас происходит, он ребенок и суды, споры ему не нужны. У Яниса отличный мальчик, он с ним был в очень теплых, отношениях. Когда я Яниса была возможность, он сразу летел в Латвию, чтобы провести время с сыном. Мальчик сейчас говорит маме: ''Я не хочу расти, когда папа вернется с кладбища? ''" — рассказала адвокат Маргарита Гаврилова в беседе с Woman.ru.