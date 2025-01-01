В России проходит конкурс "Город в деталях: живое наследие"

Союз российских городов и Ассоциация развития территорий при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России проводят Всероссийский конкурс "Город в деталях: живое наследие". Заявки на участие принимаются до 1 августа 2025 года.

Мероприятие направлено на выявление и популяризацию локальных объектов городской среды, которые, обладая историко-культурной ценностью, формируют индивидуальный облик российских городов, служат важным элементом сохранения исторической памяти местных сообществ и могут быть интегрированы в проекты благоустройства общественных пространств.

К участию в конкурсе приглашаются три категории участников. Физические лица - граждане России, достигшие совершеннолетия, включая активных горожан, краеведов, блогеров, дизайнеров, студентов архитектурных вузов и экспертов по сохранению наследия, которые могут участвовать как индивидуально, так и в составе групп.

Юридические лица - некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения образования, культуры благоустройства, общественные объединения. Также к участию приглашаются органы местного самоуправления — администрации и представительные органы муниципальных образований.

Прием заявок осуществляется на сайте https://городвдеталях живоенаследие.рф/.