Путин приветствовал нового участника БРИКС

Россия способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. В Москве рады, что с первого января новый член объединения вступил в эти права, заявил президент России.

Владимир Путин заявил об этом по итогам переговоров с идонезиийским президентом Прабово Субианто в Санкт-Петербурге. Глава государства также отметил: Россия в свое время активно содействовала установлению государственности Индонезии, Субианто во время переговоров вспоминал об этом.

Российский лидер подчеркнул: многие объекты, построенные в те времена, и по сей день продолжают успешно функционировать, приносят пользу индонезийскому народу, передает РИА Новости.