Алена Водонаева выступила с признанием: "Я живу в состоянии этой перманентной боли уже два года"

Алена Водонаева часто на мероприятиях появляется с 14-летним сыном Богданом. Выпускница "Дома-2" всем своим видом показывала, что с наследником у нее прекрасные отношения. Но на деле все оказалось не так.

Водонаева одна воспитывает единственного ребенка. Мальчика она родила от первого мужа бизнесмена Алексея Малакеева. После развода Богдан остался жить с мамой. И все было прекрасно, пока мальчик не подрос.

На признание Алена решилась после того, как ее коллега по "Дому-2" Вика Боня рассказала о проблемах с 13-летней дочерью Анджелиной. Девочка больше не хочет проводить время с мамой, подростку гораздо интереснее с друзьями, но Вику это очень ранит. "Это боль всех родителей, когда ребенку уже не интересно с тобой", — поделилась Боня.

Водонаева поддержала подругу, рассказав, что проходит через такие же трудности. "Я живу в состоянии этой перманентной боли уже два года. Просто я ничего не рассказываю, но подростковый период — это самое сложное, что когда-либо было в моей жизни. Было и продолжается. Сердце уже ледяной камень", — поделилась Алена.

До этого Алена рассказывала, что Богдан стал хуже учиться. По мнению звезды телешоу, это произошло из-за того, что мальчик перестал прислушиваться к советам мамы и начал общаться с плохой компанией, передает VOICE.