Тегеран назвал условия прекращения ударов по Израилю

Высший совет национальной безопасности Ирана назвал условие прекращения ударов по израильской территории. Тегеран прекратит удары, когда Израиль будет наказан, сказано в заявлении.

Еще одном условием прекращения ракетных залпов Иран назвал выплату Израилем репараций. В совете также заверили, что Тегеран даст немедленный отпор любой стране, которая решит вмешаться в конфликт на стороне Тель-Авива.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Тегеран ответил ракетным ударом. Израильские источники сообщили, что Израиль начал войну, получив разведданные, показавшие "точку невозврата" в стремлении Ирана к созданию ядерного оружия, передает ТАСС.