В Санкт-Петербурге завершился второй день экономического форума. Сегодня стартовала основная деловая программа. Запланированы около 300 мероприятий. О своём участии заявили порядка тысячи экспертов. В центре внимания - вопросы внешней торговли, высшего образования, развитие транспорта и не только.

Официальное открытие форума состоялось сегодня в полдень. Но работа на всех площадках идет уже два дня. Панельные дискуссии по самым актуальным вопросам, двусторонние встречи и, конечно, подписание контрактов. Договоры между российскими регионами, а также зарубежными странами заключены уже на десятки миллиардов рублей. В частности, в Московской области откроют завод по производству импортозамещенных компонентов для иностранных самолетов. Инвестиции составят 15 миллиардов. С китайскими инвесторами Удмуртия подписала соглашение о строительстве комбината по обработке рулонной стали на 10 миллиардов.

Участники форума трудятся без устали. В одном из павильонов открыли агрокластер. Западные санкции помогли вывести наше сельское хозяйство на новый уровень. В экспозиции представлены дары земли из разных регионов, новые арготехнологии и способы обработки продукции.

"Впервые на ПМЭФе открылась площадка "агрокластер". Она призвана показать достижения агропромышленного комплекса России. Как вы знаете, это одна из ведущих отраслей экономики с большими достижениями. За последние 20 лет рост составил по отдельным категориям 7,5 раз в товаропроизводстве", - сообщила Ольга Сивкова, директор департамента общественных связей Россельхозбанка.

На панельной дискуссии - жаркое обсуждение состояния российской экономики. Министр Максим Решетников озабочен настолько, что обращается к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной буквально с мольбой - не доходить до крайностей в принятии решений по управлению инфляцией.

И это главная черта и достоинство форума в Петербурге - всегда открытый диалог по самым острым вопросам. За это форум уважают и участники из-за рубежа. В этом году официальным гостем стало королевство Бахрейн. Делегация из 80 человек прилетела в Петербург, несмотря на события на Ближнем Востоке. Во главе - сын короля Нассер Ибн Хакмад Аль Халифа. Сегодня прошло открытие стенда этой страны.

"Мы считаем, что наше присутствие на форуме является свидетельством устойчивости партнерства с Российской Федерацией. В этом году мы отмечаем 35-летие установления дипломатических отношений, которые из искреннего диалога превратились в прочные взаимоотношения и дружбу. За это время мы совместно достигли успехов в самых разных областях, таких как энергетика, технологии, логистика, финансовые услуги, туризм, и многих других", - отметил министр промышленности и торговли королевства Бахрейн.

Одна из главных составляющих экономики Бахрейна - добыча нефти. Россия - тоже крупный и ответственный поставщик энергоресурсов, что, к сожалению, не ценят на Западе. А еще наша страна имеет уникальные методы исследования недр.

Завтра - главный день Петербургского экономического форума. На пленарном заседании выступит Владимир Путин, а затем ответит на вопросы. И, как показывает практика прежних лет, открытый разговор будет продолжаться не один час.