Мишустин встретился с директором челябинского тракторного завода "ДСТ-Урал"

Новую линейку техники благодаря специнвестконтрактам запускают на челябинском тракторном заводе "ДСТ-Урал". Об этом сегодня на встрече премьеру Михаилу Мишустин рассказал гендиректор предприятия Евгений Горелый.

Речь идёт об экскаваторах и погрузчиках - такие машины используются в сельском хозяйстве, строительстве, добыче полезных ископаемых. За три года организация увеличила уровень вложений в основные средства в десять раз. И наладила собственный выпуск комплектующих, которые до этого были импортными.

Сейчас в разработке общее решение для отрасли - универсальная электрическая трансмиссия. А, например, такие узлы, как контроллеры и привод - полностью челябинского производства.