Названо число россиян на борту горевшего в Оманском заливе танкера

На борту загоревшегося после столкновения в Оманском заливе танкера Adalynn было семеро граждан России. Об этом сообщило российское генеральное консульство в Дубае.

По данным дипведомства, капитаном танкера Adalynn является гражданин России. Генконсульство поддерживает связь с российскими гражданами, которые были эвакуированы с горящего судна, передает ТАСС.

Нефтяные танкеры Front Eagle и Adalynn под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды столкнулись в Оманском заливе у берегов ОАЭ вечером 16 июня. Члены экипажей судов не пострадали. Утверждается, что инцидент не связан с конфликтом на Ближнем Востоке.