Дробыш заявил о психических расстройствах Прохора Шаляпина

Виктор Дробыш и Прохор Шаляпин перестали общаться после "Фабрики звезд". Зато певец и продюсер переодически публично высказываются в адрес друг друга.

Так, на днях Прохор в интервью пригрозил Виктору "серьезными людьми". Артист заявил, что продюсер его не уважает и позволяет себе отпускать колкие шутки в его адрес. Шаляпин даже пригрозил, что его терпению приходит конец, и он готов уже разобраться с обидчиком силой.

Дробыш в ответ лишь в очередной раз посмеялся над певцом. "Я даже не понимаю, о чем он говорит. Знаете, все написано в баснях Крылова уже давно: "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона". Вот Слон и Моська прямо… Ну еще какие-то психические расстройства. Больше не вижу в этом ничего", — заявил продюсер в беседе со "СтарХитом".

Реагировать на провокацию Шаляпина Дробыш не собирается. Продюсер предпочитает оставаться в рамках профессиональной этики.

Прохор же уверяет, что находится в шаге от драки. "Прям хочется взять его за грудки, поднять — и об стену", — попытался передать все свое негодование артист.