МИД России назвал главный страх киевского режима

Власти Украины больше всего боятся прекращения войны и снижения уровня эскалации в украинском обществе. Установление мира приведет к падению киевского режима, говорится в сообщении МИД России.

Как отмечает дипведомство в заявлении, посвященном публикации очередного доклада о ситуации с правами человека на Украине, единственный и наиболее верный способ сохранить власть для Киева – применять широкий спектр репрессивных мер в отношении населения. Для режима важно продолжение войны, перенаправление внимания к внешнему противоборству.

Установление мира приведет к падению киевского режима, для которого власть важнее, чем жизни людей, - указали в МИД. Тем временем, говорится в заявлении, на Украине усиливаются различные проявления неонацизма - включая агрессивную пропаганду этой идеологии и фальсификацию истории Великой Отечественной войны.