Военный эксперт Коротченко: Иран рано списывать со счетов

На какую конкретную поддержку со стороны США рассчитывает Израиль? Есть ли риск того, что американские вооруженные силы будут втянуты непосредственно в боевые действия? Приведет ли вмешательство Вашингтона к успеху Израиля или, наоборот, сделает развитие конфликта непредсказуемым?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"То, что делает Израиль, - это нарушение норм международного права, это агрессия. И о том, что ядерная программа Ирана носит военный характер, утверждают, только чтобы оправдать агрессию. Что касается США - да, они активно вовлечены в этот процесс. И Трампом пытаются крутить, чтобы склонить его к решениям в пользу Израиля. Но Иран рано списывать со счетов. Ход дальнейших событий во многом не предопределен", - отметил эксперт.

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