Красавица модельной внешности: Нонна Гришаева показала 29-летнюю дочь

Нонна Гришаева впервые стала мамой 29 лет назад. Дочь Анастасию она родила от своего первого мужа актера и музыканта Антона Дерова.

Наследница звезды сериала "Панины дочки" 19 июня отметила день рождения. В честь столь важного события актриса поделилась на своей странице в соцсети свежей фотографией Анастасии, хоть и не раз признавалась, что не любит показывать детей публике.

На снимке Нонна позирует с дочкой в парке. Девушка в стильной шляпе и темных очках обнимает маму и улыбается в камеру.

"Хочу, чтобы ты была счастлива, любила и была любима! Чтобы и дальше побеждала на всех конкурсах и реализовала свои самые необыкновенные проекты. Здоровья тебе, сил, вдохновения и радости жизни. А я всегда рядом", — подписала кадр Гришаева.

В комментариях к посту поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и отметили, что Анастасия выросла красавицей. "У вашей дочери модельная внешность! Зачем вы ее прятали?"; "Какая красивая, теплая улыбка у Насти"; "Чудо как хорошо обе!" — заявил народ.

Напомним, в браке с Александром Нестеровым Нонна Гришаева родила сына. Его назвали Ильей. Парню уже 18 лет.