Трамп убедился в необходимости уничтожить ядерный объект в иранском Фордо

Иранский подземный объект по обогащению урана в Фордо необходимо уничтожить. К такому заключению пришел президент США Дональд Трамп. Как сообщили источники телеканала CBS, американский лидер склоняется к нанесению удара.

По данным телеканала, помощники проинформировали американского лидера о рисках, связанных с потенциальной бомбардировкой объекта в Фордо. Тем не менее, Трамп считает, что выведение его из строя необходимо – так как существует риск создания там вооружений в относительно короткие сроки.

С точки зрения Трампа, выбор невелик, утверждают источники. По мнению хозяина Белого дома, завершить работу - это значит уничтожить объект в Фордо. Однако окончательное решение пока не принято.