Всплыли неприглядные данные о Татьяне Брухуновой: "Репутация у нее совсем нерукопожатная"

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поженились в декабре 2019 года. Молодая возлюбленная родила юмористу двоих детей. Евгений Ваганович очень счастлив в браке. Но светские сплетники все еще стараются побольнее задеть его жену.

То певица Слава на всю страну назвала Татьяну шваброй и заявила, что она Петросяну подходит больше. То бывшие жены футболистов Мария Погребняк и Алана Мамаева объявили, что Брухунова сама по себе никто, а прославилась тем, что "спит с дедушкой". Теперь же негатив в адрес супруги 79-летнего народного артиста высказал продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, с Татьяной никто в светской тусовке не дружит. Более того, от жены Петросяна стараются держаться подальше.

"Репутация у нее совсем нерукопожатная. Это человек, который отделил Евгения Вагановича от всех, забрала все внимание на себя. Она очень скандальная, лживая, лицемерная, негативного о ней мнения в бомонде. Я могу сказать, что этот человек максимально никому неприятен", — заявил продюсер изданию "Страсти".

Дворцов считает, что у Брухуновой в отношениях с Петросяном лишь корыстный интерес. Якобы из-за молодой жены юморист не может уйти на пенсию, хотя здоровье его уже подводит. "Она зарабатывает сейчас только на проектах Евгения Вагановича. Ее спонсирует супруг, это понятно", — отметил продюсер.