Российский Су-24 выпустил тепловые ловушки вблизи корабля США

Экипаж корабля Военно-морских сил США выложил в сеть видео инцидента в Балтийском море. Бомбардировщик Су-24 Воздушно-космических сил России выпустил тепловые ловушки вблизи американского судна.

Все произошло в нейтральных водах Балтийского моря. На кадрах видно, как российский самолет пролетает на минимальной высоте близко к борту корабля, разбрасывая тепловые ловушки. Предполагают, что так российские ВКС защищают флот, который обеспечивает поставки нефти на внешние рынки, сообщает Telegram-канал "Два майора".

Судя по кадрам, речь идет о штабном корабле Mount Whitney 6-го флота США. Он прибыл в Балтийское море на учения НАТО Baltops-25. Днем ранее 6-й флот сообщал, что на борту штабного корабля прошли противопожарные учения и тренировки спецназа.