Путин отметил стратегическое партнерство России и ЮАР

В рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин встретился с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. Российский лидер отметил стратегическое партнерство двух стран. Москва продолжает работу над наращиванием и диверсификацией взаимной торговли и инвестиций.

"Международный экономический форум в Санкт-Петербурге – это хорошая площадка для того, чтобы расширить свои контакты, поработать с партнёрами, причём как из России, так и из других стран. Россия и ЮАР солидарны в подходах к решению актуальных вопросов глобальной повестки дня", - отметил Путин.

Накануне в рамках Петербургского экономического форума Путин провел традиционную встречу с руководителями ведущих мировых информагентств. Президент прокомментировал актуальные мировые события - ближневосточный конфликт, украинский кризис, торговые войны. Беседа продолжалась два часа и закончилась далеко за полночь.