Новый старый мем: Трамп потихоньку превращается в Байдена?

После полоумного Джо Байдена на Трампа смотрели как на энергичного, целеустремлённого лидера со своей логикой и жесткой политической хваткой. Но если умственные способности Джо Байдена - тема остывшая в силу отсутствия этих способностей, то когнитивные особенности Дональда Трампа сейчас вызывают всё большую тревогу.

Эксперты по коммуникациям стали анализировать выступления американского лидера и начали что-то подозревать: "Его неспособность сосредоточиться создает впечатление, что у него наблюдается снижение когнитивных способностей, его мозг недостаточно дисциплинирован, и он не способен удерживать мысль".

За 24 часа хотел закончить украинский конфликт, грузил в самолеты колумбийских нелегалов, собирался сделать Канаду 51-м штатом США и приступал к покупке Гренландии. И теперь ни о чем таком даже не помнит. Психологи говорят: нарциссизм, биполярное расстройство, инфантилизм, расстройство аутистического спектра.

Мало кто может поверить в то, что человек, вставший во главе Америки, ведет себя как мемный персонаж, для которого главное - засветиться перед телекамерами с громкими лозунгами, о которых он тут же забывает. Зато, как в комиксе, умеет раздавать пинки и пощечины. Французы всю неделю утираются, обсуждая, как Трамп в очередной раз унизил Макрона.

А ведь многие давно подозревали, что герой комикса к реальной жизни плохо адаптирован. Поговаривают, что там ему было самое место. А когда бодрый и напористый Трамп едва не повторил подвиг Джо Байдена на трапе самолета, многих в Америке озарило: тот же персонаж на новый лад.

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