Российская армия продолжила нанесение ударов по военным объектам на территории Украины. Приходят сообщения о взрывах в Одессе, Харькове, Сумах. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области.

Тем временем в зоне спецоперации под контроль наших подразделений перешел населенный пункт Новониколаевка в ДНР. Село находится на границе с Днепропетровской областью.

На краснолиманском направлении артиллеристы гаубицы Д-30 группировки "Запад" уничтожили минометный расчет противника и в очередной раз поддержали наступление передовых отрядов. Вражеская цель была обнаружена на одном из ключевых участков линии соприкосновения. Точность ударов артиллерии обеспечивают расчеты наших "птичек", которые ведут непрерывный контроль за неприятелем.

Из-за облаков на пункты временной дислокации ВСУ свою мощь обрушили истребители-бомбардировщики Су-34 . После атаки боеприпасами с универсальным модулем планирования и коррекции укрепрайон боевиков перестал существовать. А зенитные ракетные комплексы С-300В группировки "Север" надежно прикрывают российские войска от беспилотников противника, а также ликвидируют на подлете реактивные снаряды и авиабомбы. И это только часть ежедневной работы расчетов ЗРК.