Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии ефрейтор Павел Дацюк засек дроны-камикадзе, которые приближались к нашим позициям. Метким огнем из личного оружия Павел поразил четыре вражеских коптера, они сдетонировали в воздухе, не долетев до расположения российских войск.

Рядовой Никита Павлов, доставив боеприпасы на передовую, возвращался на исходную точку, когда получил информацию о пострадавшем. Добравшись до него, Никита услышал звук беспилотника ВСУ и, заняв выгодную позицию, уничтожил дрон из стрелкового оружия. А после эвакуировал раненого товарища в безопасную зону.