На Ближнем Востоке происходит очередной виток обострения

В Беэр-Шеве - сирены и едкий запах гари во всем квартале. Несколько часов назад иранская ракета упала рядом с офисом "Майкрософт". Вслед за ударом Тегеран отправил и заявление - атакован не компьютерный гигант, а расположенная по соседству IT-компания. Она якобы активно сотрудничала с ЦАХАЛ и разведкой Израиля. Здесь же находился и учебный центр по применению беспилотников. Не исключено - тот самый, который готовил и корректировал действия агентуры "Моссада" на территории Ирана.

Но раньше, еще до рассвета, ЦАХАЛ 11 раз обстрелял Тегеран, Караджи и Исфахан. Поражены военный университет КСИР, его штаб-квартира и здание, где был размещен армейский спецназ. Но вот охота за ядерными объектами может оказаться провальной. Накануне власти республики заявили, что о нападении Израиля знали еще в марте. Поэтому обогащенный уран, камень преткновения в Ближневосточном кризисе, был давно вывезен и перепрятан.

Израильтяне, уже неделю сменившие привычные условия жизни на подвалы, с трудом держат себя в руках. Что такое ударная волна, почувствовала и политическая элита. Причем буквально. Повреждены дома и квартиры Яира Лапида, экс-премьера Израиля, и Дани Наве – министра окружающей среды. В Иране тоже крики и слезы, но на траурных процессиях. Хоронят детей. И сотрудников национальной телекомпании, погибших три дня назад, в результате удара ЦАХАЛ.

Израиль усиливает цензуру. Власти запретили журналистам снимать места падения ракет и последствия. Вот полицейские прерывают работу корреспондентов турецкого телеканала на фоне разрушений - это тоже нельзя снимать. И даже группа CNN оказалась в опале. Журналист едва не лишился аккредитации, когда у него за спиной рухнула вывеска с фасада поврежденной парикмахерской.

Война Ирану и Израилю обходится дорого. Под ударами "баллистики" рушатся дома, предприятия, а теперь стремительно - финансовые системы и экономика. Суперсовременная ракета "Фаттах" обходится Ирану в 200 тысяч долларов. А за американскую "ТААД", способную ее перехватить, Израиль платит 12 миллионов. Из-за неопределенности лихорадит нефтяные биржи и рынки. Цена за баррель нефти уже превысила 70 долларов. А если Иран перекроет Ормузский залив, то ценники наверняка пробьют потолок и в 300 долларов.