Визит Ермака в Вашингтон назвали катастрофой

Катастрофой с точки зрения Украины назвали визит главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в Вашингтон в начале июня. Как пишет газета Politico со ссылкой на источники, американские политики, в которыми Ермаку удалось пообщаться, не поняли, зачем он приехал в США.

В начале июня Ермак посетил Вашингтон в составе украинской делегации, которую возглавляла первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. В группу также вошли представители украинского минобороны. Один из собеседников издания заявил, что Ермак - обуза для Киева.

Как сообщается, советник Зеленского прибыл без четкой повестки дня. Встреча Ермака с госсекретарем США Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Также главе офиса Зеленского пришлось дожидаться встречи с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, которую она в итоге отменила. А офис вице-президента США Джей Ди Вэнса вообще не отреагировал на просьбу о встрече.