Удары Израиля по ядерным объектам в Иране крайне опасны, считает Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал удары ЦАХАЛ по Ирану.

"Каждый, даже министр обороны Израиля со своим громким заявлением о судьбе Хаменеи, должен понимать, что атаки на ядерные объекты крайне опасны и могут привести к повторению чернобыльской трагедии", — написал Дмитрий Медведев 19 июня на своей странице в соцсети X.

Ранее премьер-министр Бениамин Нетаньяху объявил, что цель Израиля— уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана, а также ликвидация "оси террора". До этого он не исключал возможность убийства верховного лидера Ирана Хаменеи.