Администрацию Трампа раздражает глава офиса Зеленского, пишет портал Politico

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак разочаровывает правящие партии США. Об этом 19 июня написало издание Politico со ссылкой на источников.

Автор статьи отмечает, что "второй человек на Украине" воспринимается в Вашингтоне как некомпетентный в американской политике, резкий и слишком требовательный. Автор добавил, что действиями Андрея Ермака недовольна как администрация Трампа, так и бывшая администрация Байдена.

Издание также узнало, что во время внезапной поездки главы офиса в Вашингтон в начале июня ему с трудом удалось организовать встречи с американскими чиновниками. По словам источников, отзывы об общении представителей США с Андреем Ермаком во время поездки сводились к фразе "Мы не понимаем, зачем он здесь".