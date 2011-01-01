Трамп откладывает решение о нанесении ударов по Ирану, так как опасается создания "ещё одной Ливии", пишет New York Post

Президент США Дональд Трамп с осторожностью подходит к вопросу нанесения ударов по Ирану, так как боится повторения ливийского сценария. Об этом 20 июня написала газета New York Post со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Дональд Трамп "не хочет превращения этого в Ливию". Согласно сведениям New York Post, Трамп склоняется к нанесению ограниченных ударов по ядерным объектам Ирана в Натанзе и Фордо. Как отметил один из собеседников газеты, Ливия подвергалась гораздо более масштабным бомбардировкам, которые привели к смене режима.

"Есть две причины, по которым Трамп говорит о Ливии. Во-первых, речь идет о хаосе, разразившемся после того, что мы сделали с Каддафи. Во-вторых, интервенция в Ливию усложнила переговоры и заключение сделок с такими странами, как КНДР и Иран", — сказал источник газеты, лично слышавший, как Трамп сравнивал Иран и Ливию.

После свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 страна перестала функционировать как единое государство. Образовалось два центра власти. Один из которых поддерживает ООН. Второй находится под влиянием Ливийской национальной армии. Всеобщие выборы до сих пор не проведены.