Из украинского плена вернулась еще одна группа российских военнослужащих

Российские бойцы с нетерпением выглядывают через открывающийся люк. Так хочется побыстрей увидеть родную землю. Волнительные минуты. И вот уже все спешат позвонить домой. Несколько слов - и по щеке катится скупая мужская слеза, за которую совсем не стыдно. Несмотря на тяжелые условия в плену, эти парни оказались сильными духом.

Бойцы как один говорят, что долго не могли поверить в реальность происходящего. Несколькими часами ранее эти парни были в Беларуси, куда они прибыли сразу после обмена. На территории союзного государства бойцам успели оказать первую психологическую помощью и дали телефоны позвонить родным.

Вернувшиеся из плена российские бойцы пройдут лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны. Взамен киевскому режиму передали группу военнопленных ВСУ. Это уже пятый обмен в рамках российско- украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Предыдущие состоялись 9, 10 и 12 и 14 числа.

В соответствии с соглашением каждая из сторон передаст противоположной не менее 1200 человек, в первую очередь - раненых, тяжелобольных и молодых военнослужащих возрастом до 25 лет.