Механики-водители "Ярсов" сдали выпускные экзамены

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области выпускные экзамены сдавали механики-водители автономных пусковых установок "Ярс".

Сначала они должны были проявить себя в теории, а затем показать навыки на автодроме - вождение по ограниченным проездам и преодоление различных препятствий. Перед практикой управлять сложными колесными тягачами водители учатся на новейших тренажерах.

По итогам выпускники школы техников РВСН получили воинское звание "прапорщик" и отправились к местам дальнейшего прохождения службы.