Российские ПВО сбили более шести десятков беспилотников

С восьми вечера 19 июня до семи утра 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник. В частности, 22 БПЛА – над Орловской областью, 14 дронов – над Курской областью, семь беспилотников – над Белгородской областью, пять БПЛА – над Воронежской областью, по три дрона – над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями и один беспилотник над Московским регионом, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее стало известно, что Россия и Украина обменялись военнопленными. В настоящее время российские бойцы находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем их доставят в Россию, после чего они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Тем временем российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР. Село взяли военнослужащие из группировки "Центр. Наша армия продвинулась в глубину обороны противника.

Ранее стало известно, что военные строители из КНДР начнут работать в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В настоящий момент специалисты действуют по зонам. Отвечать за работу корейских военных будет Минобороны.