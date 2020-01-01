Михаила Ефремова устроил на работу Никита Михалков

Михаил Ефремов вышел из колонии 9 апреля. После освобождения артист отметился в органах ФСИН по месту жительства и посетил больницу. Живет актер с детьми и женой в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке в центре Москвы.

Недавно стало известно, что артист нашел работу. Причем сообщается, что оказал помощь Михаилу Ефремову Никита Михалков. Журналистка Ксения Собчак подтвердила эту информацию. По ее словам, вышедший на волю артист обратился к режиссеру с посланием, и оно его "тронуло".

"Все так, действительно, Никита Сергеевич помог, я — свидетель. Миша написал письмо, и оно Михалкова тронуло. Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России", - отметила Собчак в своем официальном телеграм-канале.

Журналистка сообщила, что у Михаила Ефремова теперь есть постоянная работа: это — "Мастерская 12" Никиты Михалкова. Свой первый спектакль после освобождения из тюрьмы актер сыграет именно в театре прославленного режиссера.

Напомним, Михаил Ефремов оказался в тюрьме после того, как стал виновником смертельного ДТП в 2020 году. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на своем внедорожник протаранил автомобиль курьера. Мужчина погиб на месте. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, но вышел по УДО.