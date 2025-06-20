Единые требования по изучению всех предметов введут в школах с 1 сентября

Единые требования к изучению всех школьных предметов вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов на на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Нововведение будет синхронизирована с трудовым кодексом

Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами, его нагрузка не должна превышать 36 часов. Часть времени занимает проверка тетрадей, работа со школьниками, подготовка к урокам, индивидуальная работа, напомнил министр.

Кравцов также указал на необходимость повышать зарплату учителей с учетом высокой нагрузки.