В ДНР обнаружили крупный тайник с оружием ВСУ

Спецназ Росгвардии обнаружили в ДНР крупный тайник с оружием, оставленным украинскими боевиками при отступлении.

Тщательно замаскированный схрон нашли в лесополосе рядом с одним из населенных пунктов в ходе разведывательно-поисковых мероприятий. Минно-разыскная собака Дина подтвердила наличие взрывчатки.

Саперы Росгвардии идентифицировали две противотанковые управляемые ракеты, реактивный штурмовой гранатомет, стрелковое оружие, патроны различного калибра, гранаты и иные боеприпасы.

Все находки переданы оперативникам для дальнейшего расследования.