Беременная Екатерина Климова поправилась на 27 килограммов

Екатерина Климова родила четырех детей от трех разных мужчин. Так, дочь Елизавета появилась в первом браке актрисы, от ювелира Ильи Хорошилова. От второго мужа, актера Игоря Петренко, Екатерина родила сыновей Матвея и Корнея. Третий муж, актер Гела Месхи, стал отцом четвертого ребенка артистки, дочери Беллы.

При этом Екатерина Климова успевает много работать, гастролировать, сниматься в кино и играть спектакли и ухаживать за собой. Она является одной из самых красивых отечественных актрис. Однако в новом интервью Климова призналась, что поначалу у нее не было опыта, и в какой-то момент она себя сильно запустила.

"Во время первой беременности было очень много необдуманных, эмоциональных поступков, потому что я больше полагалась на чужой опыт. Я тогда поправилась на 27 килограммов, было сложнее приводить себя в форму, хотя я была моложе, чем во время последующих беременностей. И роды первые были самыми сложными для меня, потому что организм не понимал, что ему делать, как это все пережить. Потом пришел опыт и уверенность", - рассказала Климова.

Актриса считает, что страхи преследуют мать на протяжении всей жизни, и с появлением каждого нового ребенка появляются и новые проблемы, но и новые радости. "Твой мир расширяется — ты заново переживаешь первую любовь, оценки в школе, поступление в институт", - отметила Екатерина.

К тому же, убеждена актриса, любовь поклонников помогает ей: она видит их восхищение, причем не только от ее творчества, но и от ее прекрасного внешнего вида, от ее детей, поэтому Климова рада, что смогла реализоваться не только в работе, но и в материнстве.

"Я для себя сформулировала, что ребенок не должен быть ни как брошка (это то, что постоянно с тобой), ни как брошенка. У детей — свой режим, хобби, кружки. И для этого нужно пожертвовать постоянным контактом с ними. К тому же мне тяжело сосредоточиться на работе, когда где-то тут без присмотра колбасится мой ребенок", - сообщила Климова РИА Новостям.