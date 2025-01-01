Собянин на ПМЭФ-2025 рассказал, как должна оцениваться эффективность власти

В Санкт-Петербурге стартовал основной день Международного экономического форума. Главное событие - традиционное выступление Владимира Путина.

На пленарной сессии, которая начнется через несколько часов, президент прокомментирует ситуацию в политике и экономике. В частности, оценит перспективы отношений России с рядом важнейших зарубежных партнеров. Также Владимир Путин проведет встречи с иностранными гостями на полях форума. Запланированы беседы с советником короля Бахрейна по нацбезопасности, вице-премьером Госсовета Китая, а также с генсеком ОПЕК.

В работе форума принимает участие и мэр Москвы. Тема панельной сессии - "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности". Комментируя лидирующие позиции Москвы во многих мировых рейтингах, Сергей Собянин подчеркнул: самое главное не процесс, а результат.

"Вся команда должна ориентироваться, а что в результате-то? Ну хорошо, выиграли такой рейтинг, выиграли такой. Продвинулись здесь. А дальше давайте посмотрим, как выросла экономика? Как выросли инвестиции? Как выросли доходы населения? И какое отношение бизнеса к власти. Тогда станет все понятно и на свои места. Тогда не надо считать 5 тысяч показателей. Понятно, чем ты занимаешься, каких результатов добиваешься. И я благодарен коллегам, которые заботятся, чтобы мы жили в реальной жизни, реальных показателях. И добивались успеха. Это самое главное, тем более в наше непростое время", - отметил Собянин.

Возможности для наращивания товарооборота в агарной сфере между Москвой и Кишиневом тоже обсудили на полях международного экономического форума.

Встречу провели представители минсельхоза России и руководители четырех молдавских партий. Наша страна традиционно поставляет кондитерские, мучные и хлебобулочные изделия. Основа молдавского экспорта - плодоовощная продукция. Стороны отметили, что за последние несколько лет товарооборот сократился в три раза, и выразили заинтересованность в его увеличении.

"Несмотря не текущие политические сложности, которые есть между нашими странами, мы тем не менее в целом заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества, торгово-экономических связей, в увеличении поставок качественной сельхозпродукции, реализации взаимовыгодных проектов", - указал Максим Маркович, заместитель министра сельского хозяйства России.