Звезду "Великолепного века" Озана Гювена приговорили к тюрьме

Турецкий актер Озан Гювен, сыгравший Рустема Пашу в популярном сериале "Великолепный век", признан виновным по статье об умышленном причинении вреда.

Сообщается, что Гювен избивал свою бывшую девушку Дениз Булутсуз. Случилось это еще пять лет назад, но лишь сейчас история получила развязку. Сторона обвинения требовала для актера наказания в виде лишения свободы сроком до 13 лет, однако суд, рассмотрев показания свидетелей и материалы дела, включая психологическую экспертизу Булутсуз, приговорил артиста к двум годам и трем месяцам лишения свободы, передает Karar.com.

Интересно, что сам Гювен отвергал все обвинения, утверждая, что именно его партнерша проявила агрессию и первая напала на него. Актер обратился в суд со встречным иском. Он обвинял Дениз не только в нападении, но и в клевете. Гювен хотел получить компенсацию за моральный ущерб, нанесенный ему обвинениями бывшей возлюбленной.

Ранее стало известно, что его коллега по "Великолепному веку", актер Халит Эргенч, осужден за дачу ложных показаний. Поначалу суд приговорил его к двум годам и трем месяцам тюремного заключения, но затем смягчил наказание до года десяти месяцев и 15 дней, учитывая чистую репутацию и примерное поведение подсудимого.